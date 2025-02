Oasport.it - Perché Paolini-Lys é interrotta a Dubai: pause a ripetizione, punteggio beffardo

AGGIORNAMENTO 14.45: previsioni meteo non incoraggianti a. Non si riprenderà a giocare prima delle 15.30.AGGIORNAMENTO 14.01: la pioggia non se ne va. Non si ripartirà prima delle 15.00.AGGIORNAMENTO 13.03: si prolunga l’attesa. Non si ripartirà prima delle 13.45 italiane. Ricordiamo cheè ad un solo punto dalla vittoria sul 6-2 6-5 30-40 (al servizio c’è la tedesca Lys).AGGIORNAMENTO 12.17: slitta ulteriormente l’orario della possibile ripartenza. Le giocatrici non scenderanno infatti in campo prima delle ore 13.00.AGGIORNAMENTO 11.53: la partita è ancora sospesa e non si ripartirà prima delle 12.30.AGGIORNAMENTO 11.21: partita sospesa, aumenta sensibilmente l’intensità della pioggia. Le giocatrici tornano negli spogliatoi. L’azzurra ha un match-point a disposizione. Ilè di 6-2, 6-5, 30-40 (in battuta c’è la tedesca).