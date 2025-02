Metropolitanmagazine.it - Perché Mauro Icardi ha denunciato Wanda Nara per rapimento di minore? Cosa sta succedendo

Secondo quanto disposto dai giudici,ha diritto di vedere le due figlie avute dall’ex moglie. Nella sentenza di separazione, infatti, si legge: “La risoluzione afferma: senza pregiudizio di quanto qui deliberato, la Sig.raSolangeè nuovamente sollecitata a rispettare rigorosamente gli ordini del tribunale, pena l’applicazione di una nuova multa di ottanta milioni di pesos”. I patti, però, non sarebbero stati rispettati. Non solosi rifiuterebbe di permettere che gli incontri con il padreavvengano, ma ha anche deciso di portare le bambine in un altro Paese, senza il consenso necessario del padre in casi come questo. Da oltre un mese, stando a quanto riferito dai media argentini, il calciatore non potrebbe più vedere le figlie Isabela e Francesca.