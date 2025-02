Formiche.net - Perché la Dichiarazione di Abu Dhabi rimane attuale a sei anni di distanza. Scrive Pallavicini

Leggi su Formiche.net

La sede del Parlamento Europeo di Strasburgo ha ospitato la scorsa settimana una sessione di commento del Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace nel mondo e la convivenza comune celebrando il sestoversario della firma tra Papa Francesco e il grande imam Ahmad al-Tayyeb.“Nei prossimi decenni, il panorama religioso globale subirà profondi cambiamenti e l’Europa deve adattarsi di conseguenza. Mentre continuiamo a esplorare l’intersezione tra religione e politica, è essenziale costruire partenariati più profondi con le Chiese e le organizzazioni religiose, sia all’interno che all’esterno dell’Ue, per promuovere la pace, la solidarietà e la comprensione condivisa. Siamo tutti d’accordo sul fatto che i principi fondamentali del Documento sono, in primo luogo, il rifiuto della violenza in nome della religione: nessuna fede religiosa dovrebbe giustificare la guerra, il terrorismo o gli atti di odio.