Perché hanno cacciato Alfonso Grande Fratello la scoperta choc dopo l’annuncio di Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata delandata in onda lunedì 17 febbraio 2025 ha riservato numerosi colpi di scena, tra cui l’eliminazione diD’Apice, evento che ha scosso gli equilibri all’interno della casa. In nomination per questa settimana c’erano sei concorrenti: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Shaila Gatta, Chiara Cainelli,D’Apice e Luca Giglioli (noto come Giglio). La tensione era palpabile, soprattutto pere Chiara, una delle coppie più discusse di questa edizione.Durante la diretta, il conduttoreha annunciato, in sequenza, i concorrenti salvati dal pubblico: Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Giglio. La scelta finale si è quindi ristretta traD’Apice e Iago Garcia. Gli altri inquilini sono stati chiamati a schierarsi con uno dei due: mentre Iago è stato sostenuto dalla maggioranza,ha ricevuto meno appoggi.