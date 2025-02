Laprimapagina.it - Perché Gianni Alemanno resta in carcere nonostante non abbia fatto niente?

Riceviamo e pubblichiamoMe lo chiedo nella convinzione che la decisione di non concedergli la condizionale sia una prepotenza, che levargli la libertà sia una sopraffazione e una persecuzione. Eppure, nessuno si indigna!Hail ministro, il sindaco, è stato uno dei più importanti capi politici della destra italiana, che oggi impazza al governo del paese. Ha allevato e promosso molti degli uomini e delle donne che oggi sono al potere. Ha combattuto decine di battaglie, politiche e sociali. In gran parte battaglie reazionarie, sovraniste, ma anche umanitarie e pacifiste. E comunque poco importa quali: le sue battaglie, battaglie che molti hanno condiviso, che io ho condiviso. e condivido ancora riconoscendolo come uno degli esponenti maggiori dell’estrema destra italiana, quella Destra Sociale della quale è stato il leader assoluto.