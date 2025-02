Cultweb.it - Perché Fabrizio De André era soprannominato Faber? Tutto merito di Paolo Villaggio

De, uno dei cantautori e poeti più influenti della musica italiana, è conosciuto anche con il soprannome di. Questo appellativo, ormai entrato nell’immaginario collettivo, ha un’origine precisa legata sia alla sua personalità che all’amicizia con. È proprio lui, infatti, che lo chiama per la prima volta così. I due, genovesi purosangue, si conoscono a Cortina, nel 1948, in vacanza, e stringono subito un rapporto di amicizia destinato a durare negli anni. Insieme scrissero anche Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers. Deaveva appena otto anni,sedici.Il comico, noto per il suo umorismo e per la sua capacità di giocare con le parole, attribuisce a Dequesto nome per due motivi principali: l’amore per la cancelleria e le matite di-Castell che Deusava per disegnare e colorare.