Oasport.it - Perché è stata interrotta (più volte) la partita Paolini-Lys a Dubai: il punteggio prima della pausa

Leggi su Oasport.it

AGGIORNAMENTO 11.10: incredibile, altra interruzione nel secondo set con l’azzurra avanti 6-5 e 15-30, con Lys al servizio. Successivamente si sono giocati altri due punti, si è arrivati sul 30-40 (dunque match-point per l’italiana),di un ennesimo stop. La pioggia è davvero minima, ma rende la superficie viscida e scivolosa.AGGIORNAMENTO ORE 10.45: ancora una sospensione per pioggia in questo match che sta diventando davvero infinito. Si riprenderà sul punteggi di 6-2 5-4 15-15 nel secondo set, conche aveva dilapidato un vantaggio da 3-0zAGGIORNAMENTO ORE 10.00: le giocatrici sono tornate negli spogliatoi a causapioggia sul 3-3 del secondo set. Gioco che è sospeso anche su tutti gli altri campi: stavolta lapotrebbe essere più lunga.Jasmineè vicina all’approdo agli ottavi di finale del WTA 1000 di: l’azzurra contro Eva Lys non sta affrontando tante difficoltà dal punto di vista tennistico, quante invece dal punto di vista metereologico.