Oasport.it - Perché è stata interrotta la partita Paolini-Lys a Dubai: il punteggio prima della pausa

Jasmineè vicina all’approdo agli ottavi di finale del WTA 1000 di: l’azzurra contro Eva Lys non sta affrontando tante difficoltà dal punto di vista tennistico, quante invece dal punto di vista metereologico. Poche gocce intermittenti, che rendono però il campo scivoloso e difficile da praticare.Lapiccola interruzione è arrivata nel cuore del primo set, ma velocemente, dopo una breve asciugatura del campo e delle righe, si è ripreso. Un po’ più lunga invece la sospensione a fine primo set, con l’intensitàpioggia che è leggermente cresciuta e le giocatrici per un momento sono tornate anche negli spogliatoi.Poi ecco che si è ripreso dopo un riscaldamento da tre minuti e l’azzurra è scappata via sul 3-0 nel secondo set. C’era già stato un check al cambio campo, poinon si è sentita sicura sugli appoggi e il giudice di sedia ha deciso di interrompere nuovamente.