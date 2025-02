Iodonna.it - «Per due anni ha affrontato non uno ma diversi tumori». Lascia il compagno e un figlio di 12 anni

Lutto nel mondo del giornalismo: è morta a Roma Ilaria Iacoboni, giornalista e voce di Radio Capital. Aveva 49, da due combatteva controilMarco e undi 12. I funerali si terranno il 20 febbraio nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma, alle 10. L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Lutto per Enzo Miccio: è morto l’exLaurent Miralles › Addio a Francisco San Martin: morto suicida l’attore di “Beautiful” e “Il tempo della nostra vita” Addio a Ilaria Iacoboni, giornalista di Radio Capital«Ciao Ilaria, solare, ironica, creativa, colonna della redazione di Capital e TgZero per tanti»: così, sul profilo Instagram di Radio Capital viene ricordata la collega appena scomparsa.