Per dare alle le donne afghane che lavorano da casa accesso a un programma di formazione completo

Kabul, 17 feb. (askanews) – Un incubatore mobile di imprenditoria femminile in Afghanistan: è il progetto Brave Business in a Bus (BBB), promosso da OTB Foundation per fornire supporto concreto, aiutandole a creare micro-imprese grazie a consulenze gratuite in ambito imprenditoriale e manageriale, raggiungendole direttamente nei quartieri più poveri di Kabul, dove oltre il 90% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e leaffrontano limitazioni sempre più gravi ai loro diritti fondamentali. Leggi anche › Afghanistan, i talebani murano le: niente più finestre da cui guaro essere guardate Il progetto è ideato da Selene Biffi, fondatrice di She Works for Peace (SWFP), che da oltre 15 anni si occupa di progetti legati all’istruzione e alla creazione di impiego pere giovani in Afghanistan, ed è nato proprio per affrontare le difficoltà che moltein Afghanistan devono superare quotidianamente.