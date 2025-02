Lanotiziagiornale.it - Pensioni, il flop delle destre è completo: altro che addio alla Fornero, sempre meno under 64 lasciano il lavoro

Il sistemaQuote è ormai praticamente quasi azzerato e così leanticipate sono di fatto scomparse. La stretta sull’uscita anticipata ha prodotto anche un effetto che è l’esatto opposto di ciò che le, oggi al governo, hannopromesso: se Giorgia Meloni e soprattutto Matteo Salvini in campagna elettorale parlavano della necessità di consentire di lasciare prima il, ciò che succede oggi va invece nella direzione opposta.64, infatti, vanno in pensione.Gli ultimi dati rilasciati dall’Inps dicono che complessivamente lo scorso anno sono state erogate 830mila nuove, con un netto calo rispetto alle 907mila dell’anno precedente. Per gli anticipi la discesa è stata del 15,7%, con sole 215mila uscite anticipate. A cui aggiungere il crollo di Opzione donna, passata da 12mila a sole 3.