Pensare troppo non fa necessariamente male

Alcuni aspetti della nostra attività mentale finiscono spesso sul banco degli imputati. Fra questi c’è senza dubbio il, un’attitudine a «cricetare» che caratterizza alcuni di noi. Perché sì, la nostra mente a volte sembra incepparsi come un disco incantato: questa perdita di controllo sui nostri pensieri è davvero destabilizzante e può succedere nei casi più estremi (non affrontati in questo articolo) di piombare in stati depressivi e ansiosi.Cambiare prospettiva sull’ovethinking è possibileEppure, di per sé la capacità di analizzare e interpretare la realtà in modo approfondito non può essere considerata un difetto. Il problema, semmai, è quando questa virtù si trasforma in un «iper» (nostra traduzione imperfetta dell’inglese overthinking) che non è funzionale a nulla.