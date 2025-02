Ilgazzettino.it - Pedofilo 70enne viene messo ai domiciliari ma la moglie si oppone: «Non lo voglio in casa», così finisce in carcere. Arrestato anche un 56enne

Leggi su Ilgazzettino.it

VENEZIA - Scaricava migliaia di file pedopornografici dalla rete, per poi archiviarli su dei dvd che conservava gelosamente, in, catalogandoli in ?cofanetti? ordinati con numero.