Movieplayer.it - Peaky Blinders, la saga proseguirà anche dopo il film Netflix? Risponde l'autore dello show

Leggi su Movieplayer.it

L'della serie, Steven Knight, pare non abbia scritto il nuovocon l'intenzione di chiudere la sua storia Il creatore di, Steven Knight, non ha ancora finito con la sua creazione di successo, che tra non moltocon l'attesissimoin uscita su. Intervenendo al programma "BBC Breakfast", Knight ha dichiarato che le riprese della nuova pellicola, continuazione della serie di successo, sono terminate e si preannuncia come un addio appropriato,se ha lasciato intendere che la storia è tutt'altro che conclusa. Knight ha confermato che la produzione delsi è conclusa il 13 dicembre. "Ora lo stiamo montando", ha aggiunto. "È fantastico. Abbiamo i migliori, credo, i migliori attori britannici tutti .