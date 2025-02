Patricelli | come il corpo dei Pontefici ha cambiato la nostra storia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dalla spiritualità della religione alla materialità deldel rappresentante di Dio sulla terra, il Vescovo di Roma, il Capo della cristianità e il solo monarca elettivo nello Stato più piccolo del mondo. Ildel Papa va oltre le leggi della fisica e della biologia e oltre la pietas verso i defunti e il rispetto verso un uomo che non ètutti gli altri uomini. Il pendolo dellaha oscillato dalla santificazione all'esecrazione, dalla perpetuazione dei resti mortali alla glorificazione simbolica, dall'oltraggio blasfemo all'imbalsamazione per la persistenza materiale. Con eccessi eclatanti. Nel IX secolo Stefano VI fece esumare i resti di Papa Formoso morto otto mesi prima, lo fece rivestire con i paramenti sacri, lo pose sul trono e lo fece processare nel cosiddetto synodus horrendus che ne sancì la deposizione in un macabro rito suggellato dallo scempio del cadavere gettato nel Tevere dalla folla urlante, dissolvendone la sacralità.