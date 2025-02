Internews24.com - Pastore e la frecciatina all’Inter: «Presuntuosi? Strano esserlo in questa partita»

di RedazioneGiuseppesi è espresso sul momento dell’Inter, le dichiarazioni del giornalista a Fontana di TreviIntervenuto nel podcast Fontana di Trevi, Giuseppeha detto la sua sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi. Il commento dopo la sfida persa con la Juventus:PRESUNZIONE – «che una grande squadra diventi presuntuosa nelle gare più importanti, semmai dovrebbein quelle apparentemente più facili. E’ un curioso caso di presunzione. Mi viene da pensare che sia una specie di alibi dei giocatori della vecchia guardia dell’Inter che si raccontano fra di loro per nascondere delle smagliature che riguardano un po’ tutte le aree». FATICA – «A me pare che l’Inter cominci a essere fisicamente affaticata. Se l’Inter parte sempre con i migliori, è normale che le partite finiscano peggio di come sono iniziate.