Inter-news.it - Pastore: «Bestemmia Lautaro Martinez? No squalifica! Grave altro»

Leggi su Inter-news.it

Si parla nelle ultime ore delladie della sua possibiledopo Juventus-Inter. Ne parla GiuseppePOST JUVENTUS-INTER– Durante Cronache di Spogliatoio, Giuseppeè ritornato a parlare di Juventus-Inter e in particolare delladial termine del derby d’Italia. Il collega ricorda pure due precedenti e poi precisa: «No perché manca intanto l’audio. Poi non prendiamoci in giro le ultime squalifiche per espressione blasfema risalgono a parecchi anni fa. Tipo Cristante in Roma-Juventus o Frattesi in un Milan-Sassuolo ma venne tolta perché mancava l’audio. Insomma, il labiale non basta. E secondo me non si procederà ad una. Ognuno è libero di credere se fosse passibile o meno di. Ma è molto piùun episodio di razzismo.