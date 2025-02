Quotidiano.net - Passaporto in Posta, già trentamila richieste

Sono già 30.000 i passaporti chiesti ai quasi 2500 ufficili abilitati. Il rilascio o rinnovo delè uno dei servizi innovativi con cui Poste Italiane vuole facilitare l’accesso alla Pubblica Amministrazione, snellendo le procedure, riducendo i tempi di attesa e offrendo un’alternativa più comoda e capillare. Nell’ultima settimana di gennaio 2025, la retele ha superato le 600giornaliere di rilascio e rinnovo del. L’iniziativa non si limita alle grandi città, ma anzi è partita dai centri più piccoli e dalle aree più remote del Paese convolti nel Progetto Polis che prevede la trasformazione dei quasi 7.000 ufficili presenti nelle località con meno di 15 mila abitanti in sportelli unici di prossimità per accesso ai servizi pubblici, con una particolare attenzione ai territori spesso dimenticati.