Partono i lavori. Disagi in vista per i pendolari

per ia causa deiper la realizzazione del quadruplicamento della ferrovia tra Locate Triulzi, Pieve, Villamaggiore e Certosa di Pavia. A partire da oggi e fino al 10 marzo, idovranno affrontare ritardi e modifiche alla circolazione ferroviaria sulla tratta della S13 da Milano Rogoredo-Pieve Emanuele, che comporteranno rallentamenti su diverse linee ferroviarie. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha comunicato ufficialmente le modifiche, che avranno un impatto significativo sulla quotidianità di molti viaggiatori. In particolare sulla linea S13 si alterneranno soppressioni delle fermate di Villamaggiore e Pieve Emanuele. In alternativa, saranno disponibili autobus sostitutivi tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia. I treni diretti a Pavia effettueranno tutte le fermate previste ma arriveranno con un ritardo di circa tre minuti.