Dilei.it - Parto e gravidanza, tutti i rituali: dai canti alle preghiere, dal placenta therapy al lotus birth

Lae ilsono eventi importantissimi nella nostra vita, pieni di significato ed anche, in parte, di mistero. La preparazione alla nascita, come la nascita stessa, sono spesso state accompagnate da tradizioni,, credenze dradici antichissime, strettamente legatediverse culture. Le varie pratiche, e qui ne analizzeremo alcune, hanno alla base la speranza di proteggere la donna durante i nove mesi di, il passaggio alla vita extrauterina, durante il, ed infine il bambino, successivamente.Ora faremo un breve viaggio nelle tradizioni culturali e neidellae del, nei secoli, per poi arrivare ad alcune pratiche contemporanee. Si tratta diche non hanno valore scientifico, ma che rispecchiamo solo la cultura del tempo e della società nella quale sono stati tramandati e che, semmai, possono avere la finalità di aiutare la futura mamma a sentirsi parte della propria comunità.