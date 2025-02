Viterbotoday.it - Parrocchie, aziende e privati: a chi e quanto paga il Comune per scuole, centri anziani e palestre

Leggi su Viterbotoday.it

Ildi Viterbo ha deliberato l'impegno di spesa per ilmento dei canoni di locazione di alcuni immobilidestinati a scopi istituzionali e sociali per l'anno 2025. La spesa complessiva ammonta a 403mila euro.Tra gli immobili interessati figurano strutture utilizzate come.