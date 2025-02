Ilgiorno.it - Parola di Daniela Javarone. Tra mondanità e impegno: "Ho già vissuto tre vite"

"No! Adesso ti rialzi e vai avanti a fare del bene perché ne hai le capacità ed è quello il tuo destino”. Una vera e forte chiamata interiore la sua, tanto da dedicare una vita intera all’umanitario che anche la Repubblica Italiana le ha riconosciuto. ÈGirardi, la regina della società meneghina, che da quasi mezzo secolo si distingue per le innumerevoli occasioni in cui ha teso la mano a coloro che nella società hanno più bisogno. Un’innegabile vocazione e un’eleganza d’altri tempi nel destreggiarsi trae cultura con un faro, sempre lì, a guidare la sua vita: l’aiuto del prossimo. Ma chi è davveroGirardi? "È una persona che credo abbiagià 3 o 4, ho fatto talmente tanto nella mia vita. Quando guardo al passato mi chiedo: ”Com’è possibile che abbia fatto tutto ciò?” e mi sento così stanca fisicamente.