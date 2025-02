Parma esonerato Pecchia | il nuovo allenatore è un ex Inter del Triplete

Leggi su Ilnerazzurro.it

IlCalcio ha ufficializzato l’ingaggio di Cristian Chivu comedella Prima Squadra Maschile, a seguito dell’esonero di Fabio. Chivu, 44 anni, ex difensore di Roma e, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.Questa rappresenta la sua prima esperienza come tecnico in Serie A, dopo aver guidato con successo le giovanili dell’, inclusa la Primavera con cui ha vinto il campionato di categoria nel 2022.Il suo staff sarà composto da Antonio Gagliardi (in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (dei portieri). Ilattualmente occupa il terzultimo posto in classifica con 20 punti.“Calcio dà il benvenuto a Cristian Chivu,della Prima Squadra Maschile. Chivu, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio.