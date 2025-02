Calciomercato.it - Parma, è UFFICIALE l’erede di Pecchia: torna in Serie A

Dopo l’esonero comunicato ieri in seguito all’ultima sconfitta di campionato, ecco l’annuncio del ritorno di un campione del TripleteUltima giornata di campionato fatale per una delle squadre invischiate nella lotta salvezza. LaA sta entrando sempre più nel vivo, con 13 turni al termine e ovviamente tutti gli obiettivi ancora in bilico. Dallo scudetto alla corsa Champions a quella per non retrocedere. Se il Monza è sempre ultimo con un distacco importante dalla quartultima, di sette punti, anche il Venezia rischia sempre di più dopo lo 0-2 in casa del Genoa (è a -5 dalla salvezza), per evitare l’ultimo posto che vorrebbe direB la bagarre è ancora più accesa. In questo momento ilsarebbe retrocesso a quota 20, ma con l’Empoli a un punto di distacco e il Verona a tre. Risultato quindi ancora alla portata, ma il presidente Krause e la direzione sportiva hanno deciso di optare per un cambio radicale.