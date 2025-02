Lapresse.it - Parma, Cristian Chivu è il nuovo allenatore

Leggi su Lapresse.it

E’ Christianildel. “IlCalcio dà il benvenuto adella Prima Squadra Maschile”, comunica il club emiliano in una nota, dopo che ieri era stato esonerato Fabio Pecchia a seguito della sconfitta interna con la Roma., insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. “Il Club accoglie in gialloblue il suo staff con l’augurio di buon lavoro”, conclude la nota della società gialloblu.