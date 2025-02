Thesocialpost.it - Parigi, tenta di accoltellare i passanti nella stazione delle metropolitana: fermato da un poliziotto fuori servizio

Un atto è stato sventatoserata di ieri alladelladi Chevilly-Larue, nell’areadi. Un uomo armato di coltello hato di attaccare i passeggeri in attesa del treno, ma è stato prontamenteda unprima di poter colpire.Leggi anche: Atto in Belucistan: undici lavoratori uccisi e sei feriti in un’esplosioneL’intervento della polizia e l’arrestoL’episodio è avvenuto intorno alle 19, quando l’aggressore, un 20enne, ha cercato di colpire i presenti. L’allarme è stato dato immediatamente dal personale della metro e in pochi minuti una pattuglia della polizia è giunta sul posto per formalizzare l’arresto. Al momento, le autorità francesi non hanno reso nota la nazionalità del sospettato e mantengono il massimo riserbo sulla sua identità.