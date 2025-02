Ilgiorno.it - Parchi comunali vietati ai cani: "Troppa incuria dei padroni"

Leggi su Ilgiorno.it

Accesso vietato aineia Clivio, idi Fido sono troppo maleducati. Il provvedimento è indicato in un’ordinanza del sindaco, dopo le ripetute segnalazioni arrivate dai cittadini riguardo a "inconvenienti derivanti dalla presenza e circolazione dipresso le aree verdi e attrezzate come “parco giochi“ per bambini". Il testo fa rilevare che, "a causa della mancanza di senso civico edi taluni proprietari deio delle persone che li accompagnano, tali aree verdi vengono spesso insudiciate dalle deiezioni degli animali". Una situazione che, continua l’ordinanza, "non solo reca disturbo e disagio alla cittadinanza nonché perdita di decoro per le aree verdi, ma rappresenta una possibile causa di diffusione di malattie". Nelle disposizioni si ricorda che in tutto il territorio comunale idevono essere al guinzaglio, quelli di grossa taglia, o appartenenti alle razze indicate come pericolose dalla normativa, devono essere muniti di museruola.