Parcheggi biblioteca | A maggio il cantiere

"Ci siamo, se tutto funziona, nel mese diparte ilcon l’obiettivo di avere ifruibili della nostraper settembre/ottobre, con la ripartenza delle scuole". Lo annuncia il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, provando a dettare un primo cronoprogramma di uno degli interventi più attesi in città. Sono tanti, troppi anni ormai, che laGronchi che si affaccia su viale Rinado Piaggio, è rimasta orfana dei suoi. Chiusi all’improvviso nell’agosto del 2022 per inagibilità, non sono stati più riaperti. A danno degli studenti e delle studentesse che ogni giorno frequentano, o frequenterebbero, lama anche creando enormi disagi a chi ogni giorno frequenta la zona, già abbastanza povera di posti auto. Pendolari, lavoratori Piaggio, ricercatori e studenti della Sant’Anna, turisti e visitatori del Museo Piaggio, studenti di Modartech e così via.