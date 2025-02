Ilgiorno.it - Parabiago, 23enne con dosi di cocaina già pronte e 850 euro in contanti fermato e denunciato per spaccio

(Milano) -per un normale controllo sulle strade diè stato trovato in possesso di alcunedie di 850in: per questo motivo i carabinieri della locale stazione hannoper detenzione di sostanza stupefacenti un, incensurato, di nazionalità albanese e domiciliato a. Il giovane nella serata di ieri, 17 febbraio, poco dopo le 21 stava percorrendo via Santa Maria a bordo della sua Fiat Panda quando ha incrociato i carabinieri della stazione diimpegnati in un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Il giovane, di nazionalità albanese, celibe, disoccupato e incensurato, è statoe sottoposto a una perquisizione ed è stato trovato in possesso di sedici involucri in cellophane contenenti complessivamente poco meno di dieci grammi di sostanza stupefacente, identificata come, e di denaro contante per un totale di 850