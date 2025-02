Ilfattoquotidiano.it - Papa, notte tranquilla: “Prescritto riposo assoluto”. Il nuovo bollettino medico in serata

Francesco ha trascorso unanel suo appartamento al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove è ricoverato da venerdì per l’aggravarsi di una bronchite. Le sue condizioni di salute, come comunicato lunedì dalla Santa Sede, sono “complesse” a causa dell’infezione polimicrobica alle vie respiratori. Così, spiega ora la sala stampa vaticana, a Bergoglio è stato”. Martedì mattina – ha spiegato il portavoce del Vaticano Matteo Bruni – al risveglio ha fatto colazione e si è dedicato alla lettura di alcuni quotidiani, come fa regolarmente. Nuove informazioni mediche dovrebbero essere date nel tardo pomeriggio.L’ultimo, lunedì sera, parlava di una situazione “stazionaria”. Insomma, nessuna novità rispetto all’apprensione destata dall’aggiornamento del mattino quando la Sala stampa vaticana aveva chiarito che la situazione delera peggiorata non avendo risposto alla prima cura antibiotica.