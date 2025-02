Laprimapagina.it - Papa Francesco ricoverato, la Santa Sede guarda al futuro? È in corso un pre Conclave?

Non è un mistero. Tutti gli organi di informazione, nessuno escluso, chi apertamente e chi meno, ne parla e ne scrive.da giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite che, pur non essendo in condizioni critiche, ha destato inevitabilmente attenzione in Vaticano. Le sue pregresse problematiche respiratorie e l’età avanzata hanno alimentato riflessioni sulla sua salute, ma anche sull’assettodella Chiesa.Nonostante le rassicurazioni ufficiali sulle condizioni del Santo Padre, in alcuni ambienti ecclesiastici si discute già dell’eventualità di un, un tema che non rappresenta un mistero, ma piuttosto una necessità organizzativa per la. In un periodo di tensioni geopolitiche crescenti, il ruolo del Vaticano come mediatore internazionale resta fondamentale e l’assetto della Chiesa nei prossimi anni potrebbe influenzare scenari globali.