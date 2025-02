Abruzzo24ore.tv - Papa Francesco ricoverato: infezione polimicrobica complica il quadro clinico

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Il Pontefice,al PoliGemelli per una bronchite, ha sviluppato un'delle vie respiratorie, richiedendo una modifica della terapia e una degenza ospedaliera prolungata. Il Vaticano ha comunicato chedal 14 febbraio al PoliGemelli di Roma per una bronchite, ha sviluppato un'delle vie respiratorie. Questo ha reso necessario un aggiustamento della terapia e prolungherà la degenza ospedaliera del Pontefice. Nonostante la complessità del, ilmantiene il buon umore e continua a seguire gli affari della Santa Sede. L'udienza generale prevista per il 19 febbraio è stata annullata. Il portavoce vaticano, Matteo Bruni, ha dichiarato che gli esami recenti hanno evidenziato un'delle vie respiratorie, portando a una modifica della terapia.