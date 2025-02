Quotidiano.net - Papa Francesco, impegni annullati fino a domenica. Vaticano: “Notte tranquilla”

Roma, 18 febbraio 2025 – Quinto quinto giorno di ricovero per, affetto da una ifezione polimicrobica delle vie respiratorie. Il Pontefice è al Gemelli dal 14 febbraio. Ha trascorso una “, ha riposato, quindi stamani ha fatto colazione e si è dedicato come di consueto alla lettura di alcuni quotidiani”. Lo riferisce il portavoce del, Matteo Bruni. In serata, attorno alle 19, verrà emesso il bollettino medico con un aggiornamento sullo stato di salute del Pontefice. Nel frattempo, Bruni ricorda la prescrizione dei medici, che consigliano a Bergoglio “assoluto riposo”.Glidisono stati. Bisognerà vedere seBergoglio se la sentirà di guidare l'Angelus e in che modo.