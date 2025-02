Papa Francesco e l’insofferenza per i medici | Hanno trovato una macchiolina ai polmoni ma metto limiti

Leggi su Open.online

Non è mai stato un paziente facile da seguire. «Isono preziosi, ma vanno tenuti il più a distanza possibile», aveva dichiarato il pontefice al giornalista argentino Nelson Castro nel 2021, che lo aveva intervistato per il suo libro La salute dei Papi. Linea di pensiero a cui Bergoglio si è attenuto anche ultimamente. Infatti, da un paio di settimane che ilnon si sente bene. Da diversi giorni prima del suo ricovero al policlinico Gemelli di Roma per un’infezione polimicrobica che lo ha costretto (questa volta per davvero) a saltare gli appuntamenti in calendario in seguito al cambio della terapia. Eppure il pontefice nelle ultime due settimane non ha dato del tutto retta aie le udienze con la bronchiteIl 7 e l’8 febbraio le udienze si sono svolte nell’albergo vaticano dove ilrisiede abitualmente, Casa Santa Marta, anziché nel palazzo apostolico.