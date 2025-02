Metropolitanmagazine.it - Papa Francesco come sta? ” Si sta muovendo, avverte che la morte è vicina”: le indiscrezioni clamorose su un possibile conclave

oggimeglio,annuncia il Vaticano. La degenza sarà lunga ed èto prescritto assoluto riposo. Ma perché si parla die di, addirittura, su Politico? L’analisi del quotidianotunitense sottolineal’amministrazione USA potrebbe influenzare l’elezione di un prossimo futuromeno divisivo., ”che la”: la cupa indiscrezioneDa Quotidiano.net”E’ probabile che la battaglia per succedere asia altamente politicizzata, soprattutto dopo il recente scontro del pontefice con il vicepresidente cattolico degliti Uniti J.D. Vance”.Questo è quello che si legge nell’articolo di Politico, ‘‘Pope Francis, sensing he is close to death, moves to protect his legacy”, del 17 febbraio.Ilsarebbe seriamente preoccupato per le sue condizioni di salute e pare si stiapere sistemare le varie questioni in sospeso in vidi una suasuccessione.