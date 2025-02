Iodonna.it - Papa Francesco, che cos’è l’infezione polimicrobica respiratoria che lo ha colpito?

, 87 anni, è stato ricoverato venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma per il riacutizzarsi della bronchite e di un’infezione alle vie respiratorie. La diagnosi di infezioneè una cosa seria, non necessariamente grave ma che deve essere monitorata con attenzione da un’équipe di medici, in ospedale. Soprattutto in un caso come questo, di una persona anziana e con salute piuttosto cagionevole, le precauzioni non possono mancare. Che cos’è l’infezioneche hae costretto a letto in ospedalenegli ultimi giorni? E perché sta preoccupando fedeli (e non) e media internazionali? Come si cura? Abbiamo cercato informazione riferendoci agli ultimi studi scientifici internazionali in fatto di infezioni respiratorie. Ilricoverato, che cos’è un’infezioneresta in ospedale: ecco perchéL‘infezioneè una condizione in cui più di un tipo di microrganismo (batteri, virus o funghi) infetta lo stesso organo.