Lapresse.it - Papa: annullata udienza giubilare di sabato 22

Leggi su Lapresse.it

Roma, 18 feb. (LaPresse) – “A motivo delle condizioni di salute del Santo Padre, l’di22 febbraio è”. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede precisando che “per la celebrazione della Santa Messa in occasione del Giubileo dei Diaconi, in programma per domenica 23 febbraio, alle 9, nella Basilica di San Pietro,Francesco ha delegato S.E. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo”.