Liberoquotidiano.it - Paolo Di Canio mostra il suo smartphone: immagine terrificante in diretta Sky | Guarda

C'era una volta il calcio, quello vero, dove le botte in campo ne faceva da padrone e i calciatori non rotolavano fintamente in cerca del fallo. Quello che rimpiangeDi, come ammesso nel corso dell'ultima puntata de ‘Il Club' su Sky condotta da Fabio Caressa. Il tema è il clamoroso rigore assegnato al Brugge ai danni dell'Atalanta, nel finale di partita in Belgio, che costringe la Dea alla rimonta contro i rivali nel match in programma martedì al Gewiss Stadium. La Dea ha protestato molto per l'occasione per quel braccio di Hien. L'ex attaccante della Lazio, opinionista del programma, ha sottolineato come oggi qualsiasi tipo di contatto, anche minimo, venga sanzionato come fallo senza valutarne l'entità. Così, a sorpresa, Diha preso il suoto l'del suo volto insanguinato, per un colpo subito da lui in Premier League.