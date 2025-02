Lapresse.it - Paolini oggi in campo a Dubai, fermata sul match point contro Lys

Jasmineè scesa innel torneo Wta 1000 di, ma il risultato deldel secondo turnola tedesca Eva Lys è ancora in bilico a causa della pia che sta pesantemente condizionando il programma.a intermittenza e stop sulLa 29enne di Bagni di Lucca, n.4 del ranking e del seeding, è avanti per 6-2, 6-5 e a un passo dalla vittoria. Dopo una lunga serie di interruzioni a causa della pia, la partita infatti è stata nuovamentesula favore disul servizio dell’avversaria. Tra l’azzurra e la 23enne di origini ucraine, messasi in evidenza quest’anno all’Australian Open dove è arrivata negli ottavi dopo essere stata ripescata come lucky loser, non ci sono precedenti.“Sto cercando di ripetermi che quest’anno dobbiamo scrivere un’altra storia, totalmente diversa rispetto al 2024?, ha detto ierinella conferenza stampa alla vigilia dell’esordio nel torneo dove è campionessa in carica.