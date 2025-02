Secoloditalia.it - Pandemia, il j’accuse di Bertolaso: “Cinque anni fa la Lombardia fu lasciata sola. Governo del tutto assente”

fa lafuda”. Non usa giri di parole Guido, assessore al Welfare, nel suo intervento a Codogno all’evento Tra memoria e futuro, adal Covid. Era febbraio 2020 quando nel paesino del Lodigiano si scopriva il paziente 1 d’Italia che segnò l’inizio dello tsunami covid. E il ricordo si mescola al dolore e alla rabbi. “La leadership – che ha un ruolo fondamentale ed essenziale quando deve prendere in mano la gestione dell’emergenza – aveva lasciato questo territorio”, è la denuncia forte dinei confronti deldell’epoca. Già direttore della Protezione civile e commissario straordinario a diverse emergenze, mette in luce la drammatica realtà di quei mesi, lo stordimento delle prime ore e una certa politicizzazione della tragedia.