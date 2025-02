Sport.quotidiano.net - Pallanuoto serie A2 donne: successo senza storia a Maiolati spontini contro il fanalino di coda. La Rari Nantes di Posterivo fa il colpaccio e si prende la vetta

TEAM MARCHE MOIE 6BOLOGNA 15 TEAM MARCHE MOIE: Chiappa, Gasparini 1, Aguzzi, Bruschi, Robboni 2, Sassaroli, Giampaoletti, Mirleni, Canari, Dolciotti 1, Corinaldesi 1, Regnicoli 1, Piccinini, Piermartini. All. Giuliani.BOLOGNA: Galbani, Calciati, Perna 3, Garofalo, Maccaferri, Slagter 9, Morselli 1, Staglianò, Ruggiero 1, Lelli, Mesterova 1, Gnassi, Fiorini, Ferrigno. All.. Arbitro: Alessandroni. Note: parziali 1-3, 1-2, 2-6, 2-4.(Ancona) Lacala il bis e passa nella vasca del Team Marche Moie e si porta da sola in testa alla classifica del girone Sud diA2. Belper le ragazze di coach Andrea, che nonostante la formazione rimaneggiata, partono bene, tengono sempre in mano la sfida e chiudono,grossi affanni nella terza frazione di gioco il confronto.