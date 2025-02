Pallanuoto femminile A2 Team Marche ancora sconfitta | 6-15 per Bologna

Leggi su .com

Contro la prima della classe buona prestazione ed ottima prova delle due portieti Chiappa e Piccinini. Domenica prossima a NapoliMOIE, 18 febbraio 2025 – Qunta giornata di campionato ospite al Palablù il.Nel terzo incontro casalingo della A2 le ragazze delIncom si sono battute senza risparmiarsi contro la Rarinantesprima in classifica che alla fine è uscita vincitrice per 6-15.La squadra gialloblù della coach ha Giuliani ha dovuto modificare l’assetto della squadra pensata ad inizio campionato, visto che Di Martino, sempre accanto alle compagne con il cuore e con il supporto morale, purtroppo non potrà entrare in acqua perun po’ di tempo.La giovane formazione si sta ricalibrando, ma non perde la voglia di giocare, dando sempre filo da torcere alle pur forti avversarie.