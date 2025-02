Anteprima24.it - Pallamano, HC Sannio: Prime Service espugna Putignano e chiude la regolar season al primo posto solitario

Tempo di lettura: 3 minutiIl Club di Benevento targato “ladel campionato di serie B maschile aldopo averto il campo del, che cade per la prima volta tra le mura casalinghe. La squadra del Presidente Jlenia Izzo conquista la vittoria esterna con il punteggio di 31 a 21.La gara in trasferta aha registrato un sostanziale equilibrio nella prima frazione gioco, che siva con il punteggio di 17 a 12 per i sanniti. La ripresa seguiva l’andamento deltempo fino a quando i giallo blu passavano a condurre con dieci reti vantaggio evano definitivamente la contesa. Il tabellino dell’incontro ha visto agli ordini di Mr. Nicolas Sintas, top scorer della gara, Facundo Bennardo con 8 reti, seguito dalle 7 reti di Pedro Cabrera e dalle 6 reti di Franco Carrion.