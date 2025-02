Bergamonews.it - Palestra, zona relax e aree per la pausa pranzo: a Barcella Elettroforniture priorità al benessere dei dipendenti

Azzano San Paolo. Una piccola rivoluzione aziendale pensata per la qualità della vita dei dipendenti: dimostrazione tangibile di come il benessere dei lavoratori sia messo costantemente al primo posto. Barcella Elettroforniture, azienda di Azzano San Paolo leader del settore, ha inaugurato nella mattina di lunedì 17 febbraio lo spazio "Condivisione &", progettato per offrire ai dipendenti un ambiente accogliente e servizi pensati per migliorare l'equilibrio tra vita privata e lavoro. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di crescita del welfare aziendale, come evidenziato dal rapporto 2024 di Welfare Index Pmi che sottolinea un'importante correlazione tra le misure di supporto ai lavoratori e i risultati di business: tra il 2019 e il 2023 le aziende che hanno investito in welfare hanno registrato un aumento del fatturato fino al 46,5%, a seconda del livello di intervento adottato.