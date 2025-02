Dailymilan.it - Pagelle Milan-Feyenoord: Santi segna e sparisce, Rafael Leao gioca un tempo e Theo Hernandez si fa buttare fuori. Conceiçao sbaglia tutto ed è fuori dall’Europa!

Leggi su Dailymilan.it

: non basta Gimenez e nemmenose poisi facosì Sergiosaluta l’Europa!MAIGNAN 5Una notte da incubo: senza parate, senza papere ma!WALKER 6,5E pensare che ilhato metà campionato con Emerson Royal titolare.THIAW 6,5È un po’ una sorpresa di serata e lo è anche il suo assist di testa dopo nemmeno un minuto di giocoPAVLOVIC 6Continua a essere The Wall rossonero anche se su Hugo Bueno poteva fare di più4Quel poco di rosa rimastogli in testa però gli fa commettere un gesto stupido, inutile: tira per la maglia Moder fino a buttarlo per terra. Un giallo che lo costringe a saltare la prossima notte di Champions League. Ma poi fa anche peggio: simula un fallo da rigore che non c’è.