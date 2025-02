Fanpage.it - Pace fiscale, Salvini scende in piazza e lancia i gazebo per la rottamazione delle cartelle esattoriali

L'8 e il 9 marzo la Lega organizzeràin tutta Italia per promuovere laper i contribuenti considerati in buona fede. La misura prevede il pagamento del solo debito in 120 rate senza sanzioni e interessi. Nel mentre, cresce la tensione con Forza Italia, che invece punta sul taglio dell'Irpef.