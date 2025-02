Panorama.it - Ozempic: adesso riduce anche il consumo di alcol

manca solo una sigla degna delle sue gesta. O meglio, una marcia trionfale. La sua specialità? Aiutare il genere umano. Per chi ancora avesse dei dubbi, stiamo parlando dell’. Più volte nelle pagine di Panorama siamo tornati sull’argomento. La collega Maddalena Bonaccorso per prima lo ha definito come il “supereroe della salute”. E non a torto. Si tratta, infatti, di un farmaco ideato per combattere il diabete di tipo 2 che in breve tempo si è dimostrato efficace contro una panoplia di patologie. Aiuta a dimagrire,l’insorgenza di infarti e ictus per chi soffre di obesità. Ma non solo: èun prezioso alleato per combattere i disturbi cardiovascolari. Da poco, invece, ha sviluppato un nuovo superpotere: non solo riesce a frenare il desiderio di mangiare, ma in molti casi induce le persone a bere meno