Otb chiude il 2024 con ricavi a 17 miliardi | crescita in Giappone e Nord America

Il gruppo della moda e del lusso Otb, cui fanno capo tra gli altri i marchi Diesel, Jil Sander e Maison Margiela, ha chiuso ilcona 1,7, segnando un calo del 3,1% a cambi costanti e del 4,9% a cambi correnti. Lo riferisce il gruppo in una nota, riferendo che ilha rappresentato per Otb "un anno di consolidamento e sviluppo, dopo due anni di fortenel 2022 e 2023". L'Ebitda del gruppo è pari a 276 milioni di euro, in calo del 20,7% rispetto ai 348 milioni del 2023, mentre l'ebit a 44 milioni segna una flessione del 68,6% rispetto ai 140 milioni dell'anno precedente. Nelgli investimenti totali sono stati pari a 77 milioni di euro, in linea con gli anni precedenti. Le vendite, evidenzia il gruppo, sono state influenzate dal calo generalizzato del canale wholesale, ma supportate dall'incremento delle vendite sui canali diretti, dalle performance positive di Maison Margiela e Diesel e dallain mercati altamente strategici come il(+16,3% a cambi costanti) e il(+13,3% a cambi costanti), che hanno compensato il rallentamento del mercato cinese.