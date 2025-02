Ilgiornale.it - Osteria Afrodite, modernariato intelligente

Il nuovo ristorante del gruppo La Gioia in via Donatello a Milano spicca per una riproposizionedi piatti italiani in uno stile Settanta-Ottanta (notevole le Coscette di rana e le Tagliatelle al tartufo) che si intravede anche in un servizio davvero empatico e cordiale, con molte preparazioni ultimate e sporzionate al tavolo, come usava allora