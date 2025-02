Lanazione.it - Ospedale, caos appalti. Lavoratrici in rivolta: "Cambio e doccia tutto in un container"

EMPOLIDoveva essere una soluzione temporanea e invece sono trascorsi quindici anni e nulla è cambiato. Anzi sì: la situazione è peggiorata, diventando insostenibile. Stiamo parlando dellee dei lavoratori dei servizi in appalto all’San Giuseppe di Empoli che da anni, ormai, sono costretti a cambiarsi in unposto sul retro del presidio ospedaliero. A denunciare il caso sono le rsa e rls Filcams Cgil. Nel box posizionato dietro l’il personale - circa novanta donne - ha a disposizione pochissimi armadietti, pertanto quelli presenti vengono divisi tra 2/3 persone. I bagni sono ricavati in spazi piccolissimi e anch’essi sono in numero limitato in rapporto al personale. Per non parlare delle docce con le tende di plastica, in parte lacerate e in alcuni casi assenti.